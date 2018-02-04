Be kez hak etmediler

Valbuena'nın nihayet ilk 11 başladığı maça, G.Birliği çok koşarak başladı. Çabuk adamları ile kontra arıyorlardı.

G.Birliği , F.Bahçe'yi kendi alanında karşılayınca, F.Bahçe de yana pasları kullandı başlarda. H.Ali-Soldado-direk üçlüsü ilk gol sinyali idi. Ama sonra bir 10 dakika, duran toplar dışında etkisiz kaldı takım.

Topla dripling yapan adamların G.Birliği'ni zorlayacağı aşikardı oysa. Ama, bunu anlamsız yerde deneyen Valbuena, kaptırdığı toplaTrabzon maçından sonra 2. kez sıkıntı yarattı kalesinde. Doğru yapan Alper ise bir faul kazandırdı, bir de direk sevdasını arttırdı, şutuyla.

Özat, 27 dakikada iki değişikliği yapmıştı, enteresandı.

Valbuena, yerden, hızlı oynarsan geçeceğini anladığı G.Birliği'ne , H.Ali'yi kaçırıyor ama maçın sürpriz ve iyi adamı o golü de kaçırıyordu İlk 35 dakika açık alanda oyunu iyi ve çabuk oynayan F.Bahçe, 3 hatta 4 golü kaçıran taraftı. Genç Oğuz, sorotmıyor, Josef öne oynuyor, Vakbuena yaratıcı, Soldado arayandı.



Gençlerbirliği şanslı idi

Tek kötü oynayan, üstüste tam 4. maçında da rakip kaleye şutu olmayan ama kendi kalesine atan Dirar'dı.

İlk yarıda hak eden F.Bahçe, şansı olan Gençlerbirliği idi.

2. yarı başında, Ceza alanı dışından 19 hafta şut ile golü olmayan takımına bunu da kazandırdı Alper, rahatlattı iyi oynayan takımını.Son çizgiden, ayağa çıkarılan paslarla 2 de gol kaçtı arada.

Ve geliyorum diyen Gol , Valbuena asisti ve ilk yarının kötüsü Dirar ile geldi.

Bireysel hatadan gol yemede Avrupa şampiyonu olan takım Topal'ın hatası ile yine gol yiyordu.

Aatıf-Oğuz değişti, tek ön liberoya döndü. Dirar-Elmas değişikliği son hamle idi.

Fernandao'nun kenar ortalarındaki beceriksizliği skoru arttıramadı.

Sezonun iyi futbollarından birini oynamasına rağmen , Avrupa'nın büyük liglerinde ilk 5'e oynayan takımlar içinde" direk bireysel hatadan en çok gol yiyen takım" olan Fenerbahçe ,hak etmediği bir puan kaybı yaşadı.