Şanssızlık, Arda ve Kocaman

Enteresan bir ilk yarı seyrettik.

Topla % 70 oynayan, hemen tüm 2. topları alan , oyun olarak rakibi ezen bir F.Bahçe vardı. Buna karşın , bu kadar baskılı bir oyun karşısında, elinde, duran top ve kontraatak ile sadece 2 koz olduğunu bilerek oynayan Akhisar.

Nitekim 2 golünü de bunlardan buluyordu.

Futbol hayatında, Türkiye'ye gelmeden önce 138 maçta 4 gol atabilmiş Serginho'nun, ligde daha 18 maçta bu sayıya ulaşması enteresan, Muğdat'ın, Seleznov'a attırdığı gol ise klastı.

Hava yağmurlu olunca F.Bahçe şutlar deniyordu ama yere çarptırarak hızlanacak top yerine , havadan şutlardı bunlar. Kenar ortalarında Yumlu ve Caner, Fernandao 'yu etkisiz kıldılar. Maçın adamı , istekli ve içe kat eden oyunu ile H.Ali oluyor ama o da golü kaçırıyordu.

Valbuena ve Giuliano etkisiz olunca, verkaçlar ve savunma arkası paslar kullanılamayınca ilk yarıda mağlubiyet kaçınılmaz oluyordu.

Aatıf başladı İsla'nın yerine , müthiş baskı vardı, Dirar'ın ortası ile Giuliano kaçırdı.



Değişim geç oldu

Ama bu sıcağa kar dayanmazdı, Hasan Ali ortasında, Dirar Giuliano'ya attırdı. Ama, Larsson, hevesleri kursakta bıraktı. Arada Fernandao'nun penaltısı yendi.

Ekici ve Soldado kenarda idi ama Kocaman kulubeden bile çıkmıyordu.

H.Ali bu kez de Aatıf'a attırdı. Kocaman ancak 69'da Valbuena- Soldado değişikliği ile müdahale etti. F.Bahçe tek kale oynuyordu , arada bir penaltısı daha güme gitti. 80'de Josef-Ekici değişti.

Geç değişikliklerdi .

Ancak maçın özeti şuydu;

F.Bahçe oyun olarak da pozisyon olarak da çok üstün bir maç oynamıştı.

Akhisar, 2. yarıda rakip kaleye 1 kez gidip gol bulmuştu. Kocaman, geç değişikliklerle , hamle hataları yapmıştı. Hakem 2 penaltıyı vermemiş , Serginho'nun kırmızısını es geçmişti. Beceriksizlik kadar şanssızlık da F.Bahçe'yi yakmıştı.

Yani şanssızlık, hakem Arda ve Kocaman skoru belirlemişti.

F.Bahçe kazanacağı bir maçı kaybetmişti.