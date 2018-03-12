3 puanlık Ürtiker – Dr. Gürkan Kubilay – Fotomaç ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    3 puanlık Ürtiker

    İlk 30 dakika dolduğunda manzara şuydu; F.Bahçe'nin, şutu, korneri, isabetli ortası yoktu.Spiker kalecisinin adını ilk kez 24. dakikada söylemişti.
    Kocaman, ''kendince fizik gücünün en yüksek olduğuna inandığı'' klasik 11 ile başladı. Ama çıkarken bolca kayıp dışında bir şey yapamıyorlardı. Özellikle Aatıf kayıpçıbaşı idi. Yaptığı hücum adına tek girişim, sağ kanattan kaleci çalıştıran ortalardı.
    Aslında Malatya da fazla cesur değildi, çarpraza ters paslar atarak F.Bahçe'nin takım savunmasını bozmaya uğraşıyorlardı.Buna rağmen, Boutaib'in şutu ve duran topta Mina'nın skoru değiştirmesini önleyen , ilk yarının en iyisi Volkan oluyordu.
    F.Bahçe'de 2. bölgeden 3'e geçiş olmuyor, Giuliano ceza alanına fazla giremiyor, önde tek kalan Fernandao kenara gelmek zorunda kalıyordu.
    Son 8 haftadır duran toptan gol yemeyen Malatya'ya karşı tek şans yine de duran top kalıyor, önce Skrtel ile tehdit eden F.Bahçe, son 5 haftadır atamadığı korner golünü, Roman ile atarak öne geçiyordu.
    Takım çok kötü oynamış,seyircisini yine sıkmış ama o anda sonucu almıştı.
    Gol sonrası biraz rahatladı ve ''ilk golü yersen Malatya'dan çıkamazsın '' gerçeğini ekarte etti F.Bahçe.

    ?Quaeped qui de
    Savunmada başladı 2. yarıya yine, 60'a kadar 2 kalede de tehlike yoktu.
    Sakatlıktan, Roman-Neto değişti. 5 dakikalık bir parlama oldu. Fernandao iki önemli pozisyon kaçırdı.Volkan Demirel yine takımın iyisi idi.
    Libero gibi de oynuyordu.
    Oyun, F.Bahçe için kontratak oyunu idi ama Kocaman değişiklik için 70'e kadar bekledi. Fernandao – Alper değişti.Malatya ise hücumda son paslarda sürekli beceriksizdi.
    F.Bahçe'nin ileri vurduğu her top masa tenisi gibi geri geliyor ama topu önde tutacak Valbuena ya da Ekici oyuna alınmıyordu.Son dakikalarda direnen Giuliano'nun önde devreye girip,topu tutması oldu ve Alper'in mükemmel pasında golünü de attı.
    F.Bahçe; G.Saray ve 'ın takıldığı bir deplasmanda, üzerinde bunca baskıya rağmen, iyi oynamasa da, ürtiker döktürse de, çok değerli bir 3 puanı almayı başardı, kolay değildi ve yola devam dedi.

    • Dr. Gürkan Kubilay Dr. Gürkan Kubilay
      1. 12 Mart 2018, Pazartesi
      1. E-Posta: gurkan.kubilay@fotomac.com.tr
      1. SMS: GKU yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
        Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
        Örnek: Dr. Gürkan Kubilay'a mesaj göndermek istiyorsanız.
        GKU boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
        Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
        Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
        Müşteri Hizmetleri: 444 8881
      1. Gönder
        Yazdır
      2. A-
        A+
    Dr. Gürkan Kubilay - Diğer Yazıları tümü
    Etiketler:


    Sitene Ekle
    YAZARLAR tümü
    Sitene Ekle
    FOTO HABER tümü
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN