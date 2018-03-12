3 puanlık Ürtiker

İlk 30 dakika dolduğunda manzara şuydu; F.Bahçe'nin, şutu, korneri, isabetli ortası yoktu.Spiker Malatya kalecisinin adını ilk kez 24. dakikada söylemişti.

Kocaman, ''kendince fizik gücünün en yüksek olduğuna inandığı'' klasik 11 ile başladı. Ama çıkarken bolca kayıp dışında bir şey yapamıyorlardı. Özellikle Aatıf kayıpçıbaşı idi. Yaptığı hücum adına tek girişim, sağ kanattan kaleci çalıştıran ortalardı.

Aslında Malatya da fazla cesur değildi, çarpraza ters paslar atarak F.Bahçe'nin takım savunmasını bozmaya uğraşıyorlardı.Buna rağmen, Boutaib'in şutu ve duran topta Mina'nın skoru değiştirmesini önleyen , ilk yarının en iyisi Volkan oluyordu.

F.Bahçe'de 2. bölgeden 3'e geçiş olmuyor, Giuliano ceza alanına fazla giremiyor, önde tek kalan Fernandao kenara gelmek zorunda kalıyordu.

Son 8 haftadır duran toptan gol yemeyen Malatya'ya karşı tek şans yine de duran top kalıyor, önce Skrtel ile tehdit eden F.Bahçe, son 5 haftadır atamadığı korner golünü, Roman ile atarak öne geçiyordu.

Takım çok kötü oynamış,seyircisini yine sıkmış ama o anda sonucu almıştı.

Gol sonrası biraz rahatladı ve ''ilk golü yersen Malatya'dan çıkamazsın '' gerçeğini ekarte etti F.Bahçe.



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Savunmada başladı 2. yarıya yine, 60'a kadar 2 kalede de tehlike yoktu.

Sakatlıktan, Roman-Neto değişti. 5 dakikalık bir parlama oldu. Fernandao iki önemli pozisyon kaçırdı.Volkan Demirel yine takımın iyisi idi.

Libero gibi de oynuyordu.

Oyun, F.Bahçe için kontratak oyunu idi ama Kocaman değişiklik için 70'e kadar bekledi. Fernandao – Alper değişti.Malatya ise hücumda son paslarda sürekli beceriksizdi.

F.Bahçe'nin ileri vurduğu her top masa tenisi gibi geri geliyor ama topu önde tutacak Valbuena ya da Ekici oyuna alınmıyordu.Son dakikalarda direnen Giuliano'nun önde devreye girip,topu tutması oldu ve Alper'in mükemmel pasında golünü de attı.

F.Bahçe; G.Saray ve Beşiktaş'ın takıldığı bir deplasmanda, üzerinde bunca baskıya rağmen, iyi oynamasa da, ürtiker döktürse de, çok değerli bir 3 puanı almayı başardı, kolay değildi ve yola devam dedi.