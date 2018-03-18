Daha kayıp olur

Mehmet Ekici sürprizi ve Fernando tercihi az beklenendi.

İki takım da ilk toplara basarak başladı. Boş alan bırakılmayınca pozisyon da bulamıyorlardı. İlk kaçıran ise Gomis ile G.Saray oldu. Oyun çok temaslı oynandığı için de ilk 45 dakikada en çok olan şey faul idi. En etkili adam, savunmaya da müthiş yardım eden Feghouli idi. Sağ kanadı içeri kat ederek kullanıp şut atmak da Rodrigues'in denediği oluyordu. Oyunun ilk çeyreğinin iyisi G.Saray, istediğini yapamayanı, galibiyete ihtiyacı olan gibi oynamayan F.Bahçe idi. Ki ancak 24. dakikada son çizgiye inmeyi hatırladı ve Soldado ile pozisyonu da buldular.

En net pozisyonu yine de önde baskı sonrası ile aslında iyi oynamayan Ekici ile F.Bahçe buldu. İlk yarıda istekli, F.Bahçe'yi oynatmayan, Fernando ile doğru hücum başlatan, çok koşan, Gomis'in bile savunmaya yardım ettiği G.Saray idi. Kısa santrfor ile başlayıp, yerden oynaması gerekirken, buna rağmen 16 orta yapan F.Bahçe ise sadece 1'ine vurup anlamsız kalıyordu.

VALBUENA GEÇ GİRDİ

G.Saray, Dirar'ın savunmaya katkısının olmadığı 2. yarı sol kanadını fırtına gibi kullanarak başladı ve Neustadter ve Volkan'ın müdahaleleri olmasa öne de geçiyordu. Sakatlıktan Fernando-Donk değişti. G.Saray yine de golleri kaçırandı.

Ekici-Alper hamlesi geldi.

Ortalar çoğalınca, Dirar-Fernandao değişikliği geldi. Selçuk-Tolga karşı hamle idi. Valbuena ise ancak 77'de akıla geliyordu. Bu kadar geç kalınması yanlıştı. Oyun o andan itibaren G.Saray için sıkıntılı oldu. Fernandao bir atıyor, sayılmıyor, bir de kaçırıyordu. Sonuçta G.Saray ilk yarıyı, F.Bahçe 2. yarının bir kısmını iyi oynadı. Beraberlik normal sonuçtu. Bu ligde daha çok puan kayıpları olacaktır.