Hem kötü–hem 3’lü

2 sene önce Lüleburgaz'dan gelmişti.

Kayseri U-21 takımında 22 maça çıkıp 19'unda gol yemişti.

Gençti, tecrübesizdi, uzaktan şutlar ve ayak dibine vurulan vuruşlarda, uzun boyu nedeni ile ağır kaldığı için sıkıntı yaşıyordu; Genç kaleci Vedat, F.Bahçe için bu maçın anahtarı idi, maç öncesi yorumumda söylemiştim bunları.Nitekim, çıkarken yaptığı 2 kayıp dışında şut atmayı hatırladı F.Bahçe. Önce Topal savunma arkasına şahane attı, Soldado, bacağının dibine vurdu, sonra da Aatıf 30 metreden füze gönderdi, takımın ''Ceza sahası dışından en az gol atan 3 takımdan biri '' olmaktan kurtardı. 12 dakikada rahatlayıverdi sarı-lacivertliler.

Rakibin önemli oyuncuları olmayınca, maçın iyilerinden Şener de cesurca çıkıyor ve pozisyon buluyordu.

Kayseri'nin, ligin ilk G.Saray maçında kendini perişan eden 3'lü savunma ısrarı ve çıkarken kayıplar da, F.Bahçe'nin ekmeğine yağ sürüyordu.

2 gol yiyince doğal olan refleksi gösterdi ve F.Bahçe'nin üzerine gitmeye başladı Kayseri. Ama gol silahı olarak sadece uzaktan şutları deneyebildiler. Üstelik de Umut hariç, karavanalarından olanları.

F.Bahçe ise orta alanın ortasını ve savunma göbeğini doğru kapatamayan Kayseri'ye oradan Giuliano pası ve Soldado vuruşu ile 3. Golünü attı.

İlk yarının skorunun 3 nedeni vardı;

1-Eksik ve de özellikle 3'lü savunma ile yanlış oynayan Kayseri.

2-Soldado'nun doğru koşuları.

3-Maçın önemini anlayan F.Bahçe kadrosu.

2. yarıya 4'lü savunma ile çıktı Kayseri, Roman ve Skrtel'in kritik müdahaleleri olmasa pozisyon da buluyordu.Ama savunmasında verdiği, özellikle sol kanadında yarattığı boşluk Şener'e, tüm süper lig kariyerindeki 3. Golünü attırıyordu.

Enteresan olanı ise, bu maça kadar kaleyi tutan şutlarının ancak % 41'i gol olan takım, Kayseri'ye ilk 5 isabetli şutta, 4 gol ile % 80'i yakalıyordu.

Bunda, kötü takım savunması yapan Kayseri ve genç kalecinin etkisi büyüktü.

Oyuncu değişikliklerinde fark varken bile Eljif ve sıkıntılı maçlarda çok gerekecek Valbuena'nın düşünülmemesi enteresandı.

Giuliano da attı.

2. yarıda giderek düşen Kayseri'nin zayıf ve yanlış kadrosuna rağmen, Fenerbahçe'nin mücadelesi ve ciddiyeti iyi idi.