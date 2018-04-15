Motive olunca

Çok istekli görünüyordu maçın başında F.Bahçe, Josef, hücum başlangıcında 2 stoperin arasına girip oyun kurunca, H.Ali ve Şener hücuma daha fazla gidiyordu. Aatıf ve Dirar, çok hareketli ve hızlı idiler.

F.Bahçe'den kendi alanında baskı yiyen Sivas'a tek şans olarak kontra toplar kalıyor ama bu şansı da, tam 2 kez Bifouma kaçırıyordu.Bu skora çok etki ederdi aslında. Son çizgiye inmeyi sıkça deneyen F.Bahçe, bunun meyvesini H.Ali'nin pasında Aatıf'ın şık vuruşu ile alıyordu.

Gole kadar yüzde 70 topla oynayan takım hiç vites küçültmedi ve semeresini de, Soldado'nun yine son çizgiden çevirdiği topta Medjani'ye kendi kalesine gol atmasıyla aldı.

Enteresan olan 2 gol yiyen Sivas'ın o dakikaya kadar, ne isabetli ortası, ne korneri, ne de şutunun olmaması idi. Zaten ilk yarıyı da Emre'nin, Volkan'ın kurtardığı kafası dışında kaleyi bulamayarak bitirdiler.

İlginç olan bir nokta da, Fenerbahçe'nin deplasmanda bu sezon üstüste 11. maçtır ilk yarıyı gol yemeden kapamasıydı.

Üstelik bu sayıya ,deplasmanda ilk yarı itibarı ile , rakip ceza alanında en çok oynamayı yaptığı Sivas maçında ulaşmıştı.

Sivas yüzde 49'u buldu

İkinci yarı Sivas baskısı ile başladı.

Robinho da girdi. Bifouma'nın hemen her pozisyonda rakiplerini kolay geçişi en büyük tehlike idi.

Sivas, yüzde 30'larda olan topla oynama oranını 49'lara çıkardı, şutu ve isabetli ortası arttı ama Medjani dışında net pozisyon bulamadı.

Emre'nin son pas beceriksizlikleri de Sivas için sıkıntıydı.

F.Bahçe skor avantajı ile,H.Ali'nin hiç çıkmadığı, Şener'in ise 1-2 pozisyonda öne gittiği, idare eden bir oyun oynuyordu. Kart sınırındaki Soldado, Fernandao, Ekici ise Aaatıf ile değişti. Yıldız Robinho, neden yıldız olunduğunu golüyle de gösterdi.

Son maçlarının tümünü kazanmak için çok motive ve arzulu Fenerbahçe ile, 41 puana ulaşıp, artık bu ligden alacağı kalmayan amaçsız Sivas'ın maçı idi. Amacı ve motivasyonu yüksek olan takım F.Bahçe, önemli pozisyonlar vermesine rağmen kazandı.