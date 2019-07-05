Yazıklar olsun Zekeriya Alp

Senin futbolculuğuna yetişmedim, seyirci ve çocuktum...

Birkaç defa Moda Deniz Kulubü'nde buluştuk. Kolay kolay kimseye 'abi' demem ama sana 'abi' dediğim ağzıma yazıklar olsun.

Bu dakikadan itibaren İlahiyatçı Zekeriya Beyaz bile senden daha etik bir futbol adamıdır. Menfaatin için, koltuk için, inandığın bütün değerlere ihanet ettin. Emirle, talimatla MHK kurdun.

Daha üç ay önce o karanlık gecede Moda Deniz Kulübü'nde "Ben Yüksel Okçuoğlu'suz tuvalete gitmem" diyordun, dakikada sattın.

Şimdi sana bir soru soruyorum; Ne uğruna? Neye karşı bu tavizi verdin.

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Bir soru daha; Ahmet Şahin'i tanır mısın? Rastgele 10 tane hakemi çağır, bakalım onunla ilgili ne diyecekler...

Sana yazıklar olsun...

Abi dedik ama sen ikimizin de önem verdiği tüm değerlere 70 yaşından sonra ihanet ettin.

O gece sana demiştim ki; 'Bana rağmen o koltuğa gelebilirsin ama bana rağmen o koltukta zor oturursun.' Yıllar önceydi Beyaz TV'de bir programda fotoğrafının üstünü çizdim.

Sana yemin ediyorum ki bundan sonra sadece fotoğrafının üstünü çizmeyeceğim.

Hiç mi sıkılmadın? Çocuklarının, varsa torunlarının yüzüne bakarken hiç mi rahatsız olmayacaksın? Güya Türk hakemliğini yöneteceksin değil mi? Hadi yönet de göreyim