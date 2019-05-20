Çatır çatır aldılar

Galatasaray daha birkaç ay öncesine kadar 8 puan gerideydi ve müthiş bir çıkış yakalayarak pek tabii buna Başakşehir'in de anlamsız ve tuhaf kayıpları eklenince şampiyonluğu dün gece yakalayacak duruma getirdiler ve çatır çatır aldılar.

Söylenecek hiçbir şey yok.

Ne hakem ne kenar baskısı ne başka bir şey...

Üstelik ilk yarı Galatasaray çok kötü oynadı ve devreye yenik girdiler.

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İlk yarıda Feghouli, Belhanda Diagne, Onyekuru gibi sonucu her an değiştirebilecek isimler, hem tutuktu hem de adeta ayakları titriyordu.

Hatta 45'te Kudryashov iyi vursa belki de maç bitmişti.

İkinci yarı Terim çok doğru değişiklik yaptı.

Organizasyon ve taşıma yönünde Donk'tan daha iyi olan Selçuk'u sahaya sürdü ve gol hemen ikinci yarının başında Feghouli'nin kalitesiyle geldi.

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Bu dakikadan sonra zaten Emre Belözoğlu'nun çıkışıyla dağılan Başakşehir, art arda goller yedi.

İkisi VAR yardımıyla sayılmadı, sonuncusu yine bir defansif hatayla Onyekuru tarafından geldi.

Bu şampiyonluk çok anlamlı. Çok fazla farkı kapatıp geldiler.

Ciddi cezalar yaşadılar, pes etmediler ve sonunda kazandılar.

Dün gecenin kahramanı böyle maçlar sonrası başrol oyuncusu olan hakemlerdir.

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Ama dedik ya dün gecenin kahramanı Cüneyt Çakır'dı. Harika ama tek kelimeyle kusursuz bir maç yönetti.

VAR yardımıyla birinci golü Diagne'nin elle oynaması nedeniyle, diğer golü de yine VAR yardımıyla ofsayt olduğu için iptal etti.

Haftalardır rezil olan Türk hakemliğinin dün iftihar yüzüydü.