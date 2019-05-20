Çatır çatır aldılar – Ahmet Çakar – Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Ahmet Çakar Çatır çatır aldılar

Çatır çatır aldılar

daha birkaç ay öncesine kadar 8 puan gerideydi ve müthiş bir çıkış yakalayarak pek tabii buna 'in de anlamsız ve tuhaf kayıpları eklenince şampiyonluğu dün gece yakalayacak duruma getirdiler ve çatır çatır aldılar.
Söylenecek hiçbir şey yok.
Ne hakem ne kenar baskısı ne başka bir şey...
Üstelik ilk yarı Galatasaray çok kötü oynadı ve devreye yenik girdiler.
H H H
İlk yarıda Feghouli, Belhanda Diagne, Onyekuru gibi sonucu her an değiştirebilecek isimler, hem tutuktu hem de adeta ayakları titriyordu.
Hatta 45'te Kudryashov iyi vursa belki de maç bitmişti.
İkinci yarı Terim çok doğru değişiklik yaptı.
Organizasyon ve taşıma yönünde Donk'tan daha iyi olan Selçuk'u sahaya sürdü ve gol hemen ikinci yarının başında Feghouli'nin kalitesiyle geldi.
H H H
Bu dakikadan sonra zaten Emre Belözoğlu'nun çıkışıyla dağılan Başakşehir, art arda goller yedi.
İkisi VAR yardımıyla sayılmadı, sonuncusu yine bir defansif hatayla Onyekuru tarafından geldi.
Bu şampiyonluk çok anlamlı. Çok fazla farkı kapatıp geldiler.
Ciddi cezalar yaşadılar, pes etmediler ve sonunda kazandılar.
Dün gecenin kahramanı böyle maçlar sonrası başrol oyuncusu olan hakemlerdir.
H H H
Ama dedik ya dün gecenin kahramanı 'dı. Harika ama tek kelimeyle kusursuz bir maç yönetti.
VAR yardımıyla birinci golü Diagne'nin elle oynaması nedeniyle, diğer golü de yine VAR yardımıyla ofsayt olduğu için iptal etti.
Haftalardır rezil olan Türk hakemliğinin dün iftihar yüzüydü.

Ahmet Çakar - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN