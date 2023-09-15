Haberler Yazarlar Kendi düşen ağlamaz!

Kendi düşen ağlamaz!

SİNAN VARDAR Yazarlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Sinan Vardar
Kendi düşen ağlamaz!

Ülke futbolumuzda son transferlere bakıyorum... Adeta ipin ucu kaçtı. Geçen hafta çok üst düzey yetkililerle görüşmemde yeni çıkan spor yasasına dikkat çektiler. 'Kulüp başkanları transferde eğer harcama limitlerini aşarsa, bu eksik kısmı kulüp başkanları öder' maddesi gün gibi ortada... Ama bakıyorum bu konuda başkanlar oldukça duyarsız. Ben yine, bir kez daha uyarıyorum; kendi düşen ağlamaz. Hem kulüpleri batağa sürüklüyorlar, hem de kendi mali durumlarını tehlikeye atıyorlar.

Yeni yasada, kulüplerin tüzüklerinde değişiklikler yapmaları gerekiyor. Bu konuda; bu hafta Beşiktaş da bir tüzük tadil kongresi yapılacak. Şimdi lütfen, bu tarihi kongreye katılımın fazla olmalı. Bir de kulüpten elde edecekleri tüzük değişiklikleriyle ilgili maddeleri gözden geçirmelerini ve kendi fikirlerini gündeme getirmelerini dilerim. Bütçe başlıklı 54. madde ile 55, 57 ve 58. maddelerde yapılan düzenlemeler Beşiktaş'ın istikbali için çok ama çok önemli. Umarım bu tüzük değişiklikleri Beşiktaş için hayırlı, uğurlu olur.

GERÇEKLERLE YÜZLEŞELİM

Milli takımımız sürpriz bir neticeyle önce Ermenistan'la berabere kaldı, ardından da Japonya karşısında ağır bir yenilgi aldı. Şimdi, gündemde Milli Takım teknik direktörü Kuntz'un değiştirilmesi konuşuluyor. Milli takımımız yıllardır kaostan çıkamıyor. Teknik adam değişiklikleri sadece yüzeysel değişikler! Süper Lig'deki 20 takımın golcülerine bakın; Türk oyuncuya rastlayamıyorsunuz. Ermenistan maçına çıkarken, bugüne kadar hayatında hiç santrfor oynamayan Barış golcü olarak görev alıyor. Allahtan, kurtuluş olarak son dakikalarda Bertuğ oyuna girip, hiç olmazsa şansımızı sürdürecek golü atıyor. Koca ülke olarak golcü çıkaramıyoruz. İşte ana sebep bu! Bir de tespit edilen genç oyuncular ilk 11'lerde yer almıyor. Bu kısır döngü böyle devam eder. Antrenörler değişir ama kesinlikle bu sistem değişmez! TFF de bu konularla ilgili en ufak bir tedbir almaz. Başarılar da önümüzdeki bahara kalır

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