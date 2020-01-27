Zeki Uzundurukan'dan Ali Koç'a: Trabzonspor cenaze evinde düğün yapmaz!
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Zeki Uzundurukan, Süper Lig'in 19. haftasında oynanılması beklenilen ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu. Uzundurukan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un konu ile ilgili yaptığı açıklamara cevaben, "Trabzonspor cenaze evinde düğün yapmaz bu kadar onursuz bir kulüp değil. Gerekirse müzesindeki bütün kupaları da 1 can için feda eder. 3 puandan daha ötesini yapar." dedi. İşte o sözler...
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor'a katıldığı canlı yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a seslendi.
Zeki Uzundurukan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;
"TRABZONSPOR CENAZE EVİNDE DÜĞÜN YAPMAZ"
"Yeni Malatyaspor da Fenerbahçe de Trabzonspor cenaze evinde düğün yapsın istiyorlar. Trabzonspor cenaze evinde düğün yapmaz bu kadar onursuz bir kulüp değil. Gerekirse müzesindeki bütün kupaları da 1 can için feda eder. 3 puandan daha ötesini yapar."
"SAYIN ALİ KOÇ'UN TRABZON KULÜBÜYLE ALIP VEREMEDİĞİ NE?"
"Fenerbahçe'ye ne oluyor? Antalya'da Ali Koç'un basın toplantısının 3'te 2'sini Trabzon'a ayırmıştı. Eleştiri yaptı, yerden yere vurmaya çalıştı. Sayın Ali Koç'un Trabzonspor Kulübü'yle alıp veremediği ne Allah aşkına? Trabzonspor'la Fenerbahçe taraftarları arasında dostluk tohumları ekilmişken, yönetim Fenerbahçe taraftarlarını ve bütün yönetimi davet etmeyi düşünürken bu açıklamayı neden yaptı? Neden Trabzonspor ile Fenerbahçe taraftarı arasındaki dostluğu yıkmaya çalışıyor Sayın Ali Koç bunu sormak istiyorum. Trabzonspor ile Trabzon şehriyle Sayın Ali Koç'un alıp veremediği ne bunu bilmek lazım.
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