Yıldırım Demirören ve Hüseyin Aydın tarihi projeyi anlattı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tarihi projeyi anlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği(TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kulüpleri borçtan kurtaracak projeyi canlı yayında anlattı.

A Spor'da yayınlanan "Gündem Özel" adlı programda Türk futbolunun kurtuluş reçetesi açıkladı.

Yıldırım Demirören: "Ben bu akşam çok mutluyum. Türk futbolunun ve kulüplerinin kurtulması için senelerdir verdiğimiz uğraş artık sonuç verdi. Bu kulüplerde yeni bir borçlanma değil. Mevcut borçların yapılanması. Bugün bu başlıyor. Bundan sonra en iyi şekilde götüreceğiz."

Hüseyin Aydın: "Sadece Ziraat Bankası değil, Türkiye'nin diğer bankaları da sporun içindeler. Yaşanan süreçleri hepimiz biliyorduk. Çalışmalara başladık, el ele verdik. Sizlere bugün bu çalışmayı detaylı olarak anlatacağız. Bir tarafta futbolun gerçek sahibi Futbol Federasyonu ve öbür tarafta finansmanın temsilcisi olarak biz de bu işi temsilen yürüttük. Güzel çalışmalar yaptık."

Yıldırım Demirören: "Kulüplerimizin şu an sürdürülebilir kredibilitesi kalmadı. Bu bir gerçek. Bu sistem, yönetime müdahale eden değil, aksine bundan sonra kulüplerde herkesin başkan olabilmesine imkan sağlayan bir sistem. Kulüpler artık bütçeleriyle devam edecek, borçlanma olmayacak. Kulüplerimiz acı bir reçeteyle karşılaşacaklar. Bu reçeteye göre de verilen bütçe miktarında transfer yapabilecekler. Ortada olmayan bir paranın kulüplere aktarılması gibi bir durum değil."



?Hüseyin Aydın: "Kulüplerimizin gelirleri aslında gayet iyi. Bu gelirlerle artıya geçilmesi lazım. Ama geçmiş yıllardan gelen borçlar nedeniyle bu duruma gelinmiş. Ana para değil, faizler ödeniyor, hatta onların da sadece bir bölümü ödeniyor. Kulüplerin daha rahat, daha esnek hareket etmelerini sağlamamız gerekiyor. Mali açıdan bunları yaptığımızda bir takım kurallar getirmek lazım. Kurallara uyanlarla uymayanları ayırmak lazım."

Yıldırım Demirören: "Kulüplere sadece nefes alabilecekleri bir imkan sağlanacak. Bütçelerinin bir kısmını kendilerinde tutup, geri kalanıyla borçlarını kapatacaklar. Bugün kulüplerimiz borç faizlerini ödeyemiyorlar. Şu an kulüplerin bankalara olan borçları yapılandırılıyor. Borç miktarları artmayacak. Sadece bütçelerine göre hareket etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca sadece futbol A.Ş. değil, derneklerin de borçlarının yapılandırılması söz konusu. Bu uygulama, futbolda bir milattır. Zaman bizi haklı çıkaracak, zaman içinde bize teşekkür edilecektir."

Hüseyin Aydın: "Kulüplerle yaptığımız toplantıların hepsi çok olumlu havada geçti. Hepsi bu sorunu çözmeye hazır. Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız takımların kabaca ortalama yıllık gelirleri, Avrupa gelirleri hariç kabaca 600 milyon TL civarındadır. Yani dünyanın en değerli 10 liginden birisiyiz. Aslında Türkiye'de başarılı olunması için yapılan bütçelerin normal şartlarda artı vermesi lazım. Ama sorun önceki yıllara dayanıyor. Bir kulübün yayın, seyirci, sponsorluk gibi gelirleri var. Bir de giderler var. Faaliyet giderleri düşülüyor ve sonra kullanılan kredinin faizi ödeniyor. Ama sadece faiz değil, anaparayı da ödemek lazım. Bugün kulüplerimizin bazıları faizleri bile ödeyemiyor."

Yıldırım Demirören: "Denetleme bölümü için mevcut lisans kuruluşumuzda bazı değişiklikler yapılacak. Şu anda Avrupa'ya giden takımlarımızı UEFA, geri kalan takımlarımızı da biz denetliyoruz. Artık tüm takımlarımızın denetimi TFF'de olacak. Yani artık UEFA problemi de bitecek. Bu sistemde kulüplere belli uyarılar verilecek. Puan silme, küme düşme ve lisans vermeme gibi yaptırımlar uygulanacak. En katı şekilde bu yola çıktık, Herkes buna uymak zorunda. Buna borcu olmayan kulüpler de dahil."

Hüseyin Aydın: "Kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. Diyelim ki bir kulüpte dört banka var. Dört banka sisteme katılacak, teminatlar bölüşülecek ve bunlar vadeye bağlanacak."

Yıldırım Demirören: "Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe sıfır veya çok az borçla gidiyorlar. Yeni sistemle bu tarz kulüplerimize de bu bir teşvik yapmak istiyoruz. Tıpkı bütçe planlarına uymayacak kulüplerin cezalandırılacağı gibi."

Yıldırım Demirören: "4 büyük kulübümüz UEFA tarafından inceleniyor. Artık bu kulüpler de bizim tarafımızdan inceleneceği için, 'Ben Türkiye'de şampiyon olayım, UEFA'ya gitmeyeyim' gibi bir lüks kalmayacak. Çünkü bizden lisans alamayan, UEFA'dan da alamayacak. Tarafların hepsi çok mutlu. Tarihi bir adım atılıyor. Bu adımı hep beraber destekleyelim. Bu yapılan hareket, kulüplerimizin yaşaması için yapılıyor. Bugün UEFA, sizin edeceğiniz zarara kadar karışıyor. Şimdi TFF, TBB ile beraber hareket edip buna karışacağı zaman neden problem oluyor? Kulüplerimiz yabancılara gideceklerini burada bize anlatsınlar dertlerini. Değişik bir şey yapılmıyor burada.

Yıldırım Demirören: "UEFA bu konuya çok olumlu yaklaşıyor. Çünkü UEFA artık dört büyük kulübümüzün de ulusal düzende kontrol edilmesini istiyor. Ayın 31'inde Fenerbahçe'nin çok önemli bir görüşmesi var UEFA ile. Burada alınan bu kararlar bile, Fenerbahçemiz için UEFA nezdinde bir artı olarak görünecektir. Artık idare yeteneği olan herkes başkan olabilecek. Çünkü belli bir bütçe içinde hareket edebilecekler. Diğer güzel yanı da, rekabeti herkesin eşit olarak yapabilecek olması. Artık her kulüp eşit şartta mücadele edecek. Belli hataları kulüp başkanlığı dönemimde ben de yaptım. Artık bunların hepsi bitecek. Bütçeye göre rekabetçi bir şekilde hareket edilecek."

Hüseyin Aydın: "Ziraat Bankası Türkiye'nin en önemli aktifidir. Ziraat Bankası'nın bireyler ve firmalara verdiği destek 500 milyar TL'nin üzerinde. Fonksiyonel ve 16-17 yıldır başarıyla yönetilen bir banka. Tarım sektörüne kredi verilmesi bir kuruluş amacı. 80 milyar TL verildi. Çiftçilere ve daha küçük işletmelere verdiğimiz kredi 50 milyar civarında. Ziraat Bankası, tarıma en çok kredi veren bankadır ve öyle olması da gerekir. Son 6 aydır Türkiye'de yoğun bir biçimde kur riski, faiz riski, daralma olduğunda firmaları yeniden yapılandırıyoruz ve onlara hayat suyu veriyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm finansal kurumlar buna taraf oldu. Konu gündeme geldiğinde, taraflar bu konunun çözümü konusunda hemfikir. Toplantılar olumlu bir havada geçti. Türk futbolunun gelirleri çok iyi. Büyük kulüplerin gelirleri 600 milyon TL civarında."

Hüseyin Aydın: "Türk futbolunda yapılan çalışmada Ziraat Bankası veya başka bir banka, kredi riskini alıp başka bir yere taşımayacak. Bütçesi kırmızı çizgi veren var, eksi veren var. Eksi vereni ve diğerini farklı vadeyle yapılandıracağız. Belki vade vermeden de yapabileceğiz. Sistemin çalışılabilir olması için verdiklerimizin geri gelmesi lazım. Biz onu izliyor olacağız. Bu bir başlangıç. Taraflar bu iş olsun istiyor. Sürekli yanlış yapanlar da sistem dışı olacak. Sorunu kabul etmek çözümün yarısı. Biz de bu sorunu kabul ettik ve kaynağını da biliyoruz. Altyapıya önem vereceksiniz, ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. Talep ettiğimiz şeyler bunlar. Türk futbolunun durumu iyi değildir. Bazı kulüplerin bütçeleri negatiftir. Yayın ve marka geliri ise fevkalade iyi bir durumdadır. Sadece yayın geliri 3 milyar TL."