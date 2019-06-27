Wayne Rooney'den uzun yıllar unutulmayacak gol!

ABD Major Lig'de DC United sahasında Orlando City ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maça İngiliz yıldız Wayne Rooney damgasını vurdu.

Rooney karşılaşmanın henüz 10. dakikasında orta sahadan attığı golle büyük beğeni topladı.

Karşılaşmanın başında Orlando City, DC United kalesindeki baskılarını artırmıştı. Yine ceza sahası içinde Orlando City tehlike yaratmaya çalışırken defans topu uzaklaştırdı.

Kendi yarı sahasının ortasında topla buluşan Rooney, kalecinin önde olduğunu görünce tereddütsüz kaleyi düşündü.

Orlando City kalecisi Brian Rowe her ne kadar kaleye dönüp gol engellemeye çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Maçta başka gol sesi çıkmayınca DC United sahadan 1-0 galip ayrıldı.