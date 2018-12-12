Ünal Karaman: "Aramızdan ayrılan olabilir"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Karaman, toplantıda "Devre arasında aramızdan ayrılan olabilir" açıklamasında bulundu.

Ünal Karaman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

GENÇ FUTBOLCULARA BEN GÜVENMEYECEĞİM DE KİM GÜVENECEK?

"Genç futbolculara ben güvenmeyeceğim de kim güvenecek? Biz de genç yaşlarda milli takım forması giydik. Bize güvenenleri mahcup etmemeye çalıştık. Bu arkadaşlara güvenmemek yeteneklerine haksızlık olur."

"Bu arkadaşlar acıyı, sevinci yaşayacaklar. Kısmen ihaneti görecekler. Büyüyecekler. Genç takımlarımızda gördüğüm oyuncular var. Ama tesadüfen değil de plan program dahilinde yapılmış olsa bazı işler farklı şeyler konuşuyor olacaktık."

TRABZONSPOR'U ŞAMPİYON YAPMADAN HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİM

'O sene bu sene' sözlerini benden asla duyamayacaksınız. Trabzonspor'u şampiyon yapmadan hiçbir yere gitmeyeceğim."

"Forma şansı verdiğimiz gençler şu an fena gitmiyorlar. Şimdilik fena gitmiyorlar. Daha çok çalışacaklar, acıyı tadacaklar. Şu an daha mesafeleri söz konusu değil yani."

RİZESPOR MAÇI BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAHA ZOR OLABİLİR

"Hem Beşiktaş için hem bizim için zor bir müsabaka. Ben bu ligde oynayacağımız hiçbir maçı bir diğerinden farklı görmüyorum, inanın bana. Belki Rizespor maçı bizim için Beşiktaş maçından daha zor olabilir. Sizin bir hazırlığınız olmazsa fiyaskosunuz. Sonuçta 3 puan."

BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA İÇİMİZDEN BİRİSİ VAR

"Beşiktaş son derece saygı duyduğumuz bir camia. Başında içimizden birisi var. Değer verdiğimiz bir büyüğümüz, hocamız var. İyi futbol oynamak istiyoruz. Sonucu hep beraber göreceğiz."

"Buraya gelmeden önce Karabükspor'da kısa bir süre hocalık yaptım. Puan dahi alamadım. Bir hocaya çok iyi bir kadro veriyorsun. Şimdi size kıyma, soğan vermiyorlar. Hamur veriyorlar, mantı yap diyorlar. Bu böyle bir şeydir. Böyle değerlendirmek lazım."

"Türkiye'de hemen hemen herkes aynı eğitimi alarak bu noktalara geliyor. Ben bugün Konyalı olarak Trabzonspor'a hizmet ediyorum. Konya küme düşme mücadelesi veriyor olsa camiama ihanet etme gibi bir durumum olmaz. Bu Konyaspor'da olsam da aynı şekilde."

"Maç sonu Aykut Hoca korner pozisyonu üzerinden açıklama yaptı. Biz farklı istatistikler koyabilirdik ortaya. Bunu tekrar gündeme getirmek doğru değil."



ARAMIZDA AYRILAN OLABİLİR

"Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak ile düşünceniz nedir, takıma dönebilirler mi?" yönündeki soruya, "Devre arasında aramızdan ayrılan olabilir" yanıtını verdi.