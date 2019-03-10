Uğurcan Çakır: Milli Takıma gitmek istiyorum
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, Akhisarspor maçını kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti. Uğurcan, Milli Takıma gitmek istediğini de dile getirdi.
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