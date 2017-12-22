Trabzonspor'da neşeli idman
Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda 24 Aralık Pazar günü Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren çalışma gerçekleştirdi. İzinli olan Belçikalı futbolcu Theo Bongonda ile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Hasan Batuhan Artarslan antrenmana katılmadı. Bordo-mavili futbolcular, idmanda pas organizasyonlarının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenmanın son bölümünde yapılan ve teknik direktör Çalımbay'ın da oynadığı yarı sahadaki çift kale maçı kazanan futbolcular, büyük sevinç yaşadı. Bu arada, hafif şekilde sakatlanan Mustafa Akbaş ile Volkan Şen, antrenmanın son bölümünde sahadan ayrıldı. Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Kastamonu'ya gidecek. Kafile, oradan kara yoluyla Karabük'e geçecek.
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