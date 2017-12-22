 Trabzonspor'da neşeli idman – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    video
    Videoyu Daralt

    Trabzonspor'da neşeli idman

    Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda 24 Aralık Pazar günü Kardemir Karabükspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren çalışma gerçekleştirdi.

    İzinli olan Belçikalı futbolcu Theo Bongonda ile sakatlığı nedeniyle kondisyon salonunda çalışan Hasan Batuhan Artarslan antrenmana katılmadı.

    Bordo-mavili futbolcular, idmanda pas organizasyonlarının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenmanın son bölümünde yapılan ve teknik direktör Çalımbay'ın da oynadığı yarı sahadaki çift kale maçı kazanan futbolcular, büyük sevinç yaşadı.

    Bu arada, hafif şekilde sakatlanan Mustafa Akbaş ile Volkan Şen, antrenmanın son bölümünde sahadan ayrıldı. Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Kastamonu'ya gidecek. Kafile, oradan kara yoluyla Karabük'e geçecek.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    22 Aralık 2017, Cuma
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu
    • 0
    • 0


    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da neşeli idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle