Trabzonspor taraftarı GS Store'a saldırdı
İstiklal Caddesi’ndeki GS Store mağazası, bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya atan taraftarlara, olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.
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