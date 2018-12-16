İstiklal Caddesi’ndeki GS Store mağazası, bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya atan taraftarlara, olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.