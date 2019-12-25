Tolga Ciğerci'nin yılanla imtihanı!
Fenerbahçe'nin yeni programının programı Ne Ki Bu Ki'nin 2. bölümünün konuğu sarı lacivertli futbolcu Tolga Ciğerci oldu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için büyük hazırlık! Volkan Demirel...
- Derbi öncesi flaş detay! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...
- Büyük piyango! Arjantinli dünya yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi!
- Fenerbahçe'nin çılgın planı ortaya çıktı! Mesut Özil...
- Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi
- Şok gerçek: Fenerbahçe dibe vurdu! 600 milyonluk fiyasko ve limit aşımı...
- Ne yaptın Ozan! Evinin alt katına... Fenerbahçe son dakika haberleri
- Derbiden sonra Ozan Tufan'ın son görüntüsü pes dedirtti! Taraftar çıldırdı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.