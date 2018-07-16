Sergio Ramos'tan tehlikeli atlayış
Kız arkadaşı Pilar Rubio ve çocukları Sergio Ramos Jnr ve Marco ile tatilin keyfini çıkaran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, tekneden yaptığı bu çılgın atlayış ile saha dışında da yetenekli olduğunu gösterdi.
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