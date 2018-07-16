Sergio Ramos'tan tehlikeli atlayış
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    Sergio Ramos'tan tehlikeli atlayış

    Kız arkadaşı Pilar Rubio ve çocukları Sergio Ramos Jnr ve Marco ile tatilin keyfini çıkaran Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, tekneden yaptığı bu çılgın atlayış ile saha dışında da yetenekli olduğunu gösterdi.

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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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