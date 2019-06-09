Ronaldo lösemili çocuğun isteğini kırmadı

Hem Juventus'un hem de Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, daha önce de yaptığı gibi çocuklara karşı olan hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli takım kampında bulunan yıldız isim, antrenmandan çıkıp takım otobüsüyle gittikleri sırada yol kenarında bekleyen ve elinde "Ronaldo bana sarıl" yazılı pankart bulunan löseli hastası bir çocuğun isteğini kırmadı. Otobüsü yol kenarında durduran Ronaldo, çocuğu yanına alıp birlikte poz verdi.

Cristiano Ronaldo'nun ilgi gösterdiği minik çocuğun mutluluğu ise yüzüne yansıdı.