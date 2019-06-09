Ronaldo lösemili çocuğun isteğini kırmadı
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Ronaldo'dan anlamlı hareket

Ronaldo'dan anlamlı hareket

Portekiz Milli Takımı ve Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, milli takım antrenmanından dönerken yol kenarında kendisini "Ronaldo bana sarıl" pankartıyla bekleyen lösemi hastası bir çocuğun isteğini kırmadı ve otobüsü durdurarak çocukla ilgilendi.

Hem Juventus'un hem de Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, daha önce de yaptığı gibi çocuklara karşı olan hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli takım kampında bulunan yıldız isim, antrenmandan çıkıp takım otobüsüyle gittikleri sırada yol kenarında bekleyen ve elinde "Ronaldo bana sarıl" yazılı pankart bulunan löseli hastası bir çocuğun isteğini kırmadı. Otobüsü yol kenarında durduran Ronaldo, çocuğu yanına alıp birlikte poz verdi.

Cristiano Ronaldo'nun ilgi gösterdiği minik çocuğun mutluluğu ise yüzüne yansıdı.

Mesut Özil'den örnek davranış

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
09 Haziran 2019 , Pazar
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN