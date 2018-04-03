Quaresma'nın yüzünü yırttı!
Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nun yanında Kadırgalar Vadisi'nde bulunan Beşiktaş Stadyumu durağındaki Quaresma maketine saldıran kişinin görüntüleri ortaya çıktı.
Beşiktaş Stadyumu durağına futbolculardan Oğuzhan Özyakup, Pepe ve Quaresma'nın maketleri konuldu.
Yaklaşık iki hafta sonra durak kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından tahrip edildi.
Futbolcuların maketleri yırtıldı ve görseller tahrip edildi.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Beşiktaş Durağı'nda bulunan Quaresma maketine zarar veren kişinin görüntüleri ortaya çıktı.
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