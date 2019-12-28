Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Maç sonrası Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un o sözleri...
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