Nevzat Dindar: 2021'den sonra Fatih Terim başkanlığa aday olabilir
Milliyet Gazetesi Muhabiri Nevzat Dindar, Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatılmasının ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu. Dindar,"2021'den sonra Fatih Terim başkanlığa aday olabilir" yorumunu yaptı.
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