Mustafa Cengiz: Cumhurbaşkanımız'a Türk sporu adına teşekkür ederim
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımı yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "Cumhurbaşkanımız her spor branşına müthiş hakim. Bu büyük şans. Cumhurbaşkanımıza Türk sporu adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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