Levent Gülen: Berna Gözbaşı bizim annemiz gibi
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un deneyimli futbolcusu Levent Gülen, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın futbolcular için anne gibi olduğunu söyledi.
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