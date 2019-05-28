Kayserispor olağanüstü seçime gidiyor
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 futbol sezonunu 41 puanla 10. sırada tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor ekranlarına aktardı.
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