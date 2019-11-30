İlhan Palut'tan penaltı itirafı!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Yüksek tempolu maçta karşılıklı goller bulan iki ekip galibiyeti getiren golü bulamadı. Maça 7. dakikada Castro'nun attığı golle 1-0 önde başlayan Göztepe, 44. dakikada Serdar Aziz'in köşe vuruşundan attığı kafa golüne engel olamadı ve maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Göztepe Luiz Gustavo'nun Soner'e yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışını kaçıran Göztepe dönen topu ağlarında gördü. VAR'ın hakem Abdülkadir Bitigen'i uyarması sonucu Fenerbahçe'nin attığı gol iptal oldu ve Göztepe tekrarlanan penaltı atışı ile 63. dakika 2-1 öne geçti. Penaltı golü ile geri düşen Fenerbahçe 5 dakika sonra Rodrigues'le yakaladığı pozisyonu 68. dakikada gole çevirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe puanını 22'ye yükseltti. Ev sahibi Göztepe ise puanını 17 yaparak ligde 10. sırada kendine yer buldu.

İLHAN PALUT'TAN PENALTI İTİRAFI

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşma sonrası penaltı pozisyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Palut, Alpaslan'ın penaltı kaçırdıktan sonra psikolojik bir çöküntü içinde olduğunu ve o nedenle tekrarlanan penaltıyı aslında kendisine kullandırmak istemediğini söyledi.