Haydar Yılmaz'dan indirim tepkisi! "Bu virüsü futbolcular getirmedi"
Gaziantep FK'nın kalecisi Haydar Yılmaz A Spor'un sorularını yanıtladı. Corona virüsü nedeniyle karantinada bulunan 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, kulübün henüz bir indirim talebinden bulunmadığını ifade etti. Yıldız isim indirim ihtimalinin gündeme gelmesine ise tepki gösterdi ve "Bu virüsü futbolcular getirmedi" ifadelerini kullandı.
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