Hakan ve arkadaşlarından Noel mesajı
İtalyan devi AC Milan'ın yıldız oyuncuları özel Noel videosu için kamera karşısına geçti. Taraftarlara iyi dileklerini ileten oyuncular arasında milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da yer aldı. Çalhanoğlu taraftarlara "Herkese mutluluklar, sevdikleriyle iyi zamanlar ve mutlu Noel'ler dilerim. En büyük Milan" mesajı yolladı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
Hakan ve arkadaşlarından Noel mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.