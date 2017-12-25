Hakan ve arkadaşlarından Noel mesajı

İtalyan devi AC Milan'ın yıldız oyuncuları özel Noel videosu için kamera karşısına geçti. Taraftarlara iyi dileklerini ileten oyuncular arasında milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da yer aldı. Çalhanoğlu taraftarlara "Herkese mutluluklar, sevdikleriyle iyi zamanlar ve mutlu Noel'ler dilerim. En büyük Milan" mesajı yolladı.