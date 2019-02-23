Gomis'in aslan sevinci korkuttu!

Al Hilal'ın deplasmanda Al Ittihad'i 2-0 yendiği maçta ilk gol eski Galatasaraylı Gomis'ten geldi. Fransız futbolcunun "aslan pençeleri" ile yaptığı gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu. Ancak Gomis çocuğun gönlünü formasını hediye ederek aldı.