Gomis'in aslan sevinci korkuttu!
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Gomis'in aslan sevinci korkuttu!

Al Hilal'ın deplasmanda Al Ittihad'i 2-0 yendiği maçta ilk gol eski Galatasaraylı Gomis'ten geldi. Fransız futbolcunun "aslan pençeleri" ile yaptığı gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu. Ancak Gomis çocuğun gönlünü formasını hediye ederek aldı.

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23 Şubat 2019 , Cumartesi
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