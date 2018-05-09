"Geleneksel sporların yeni nesillerle tanıştırılması çok önemli"
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde açıklamalarda bulundu.
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