Galatasaraylı Luyindama'nın sakatlık anı!
Galatasaray'ın yıldızı Luyindama'nın, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile karşılaştığı maçta sakatlandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.
Sezon başından beri sakatlıklarla başı belada olan sarı kırmızılı takıma bir kötü haber daha geldi. Christian Luyindama'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray, "Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü, Christian Luyindama'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."
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