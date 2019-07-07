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Galatasaray'dan transfer açıklaması: "İlgilenmiyoruz'"

Galatasaray transfer çalışmalarını tam gaz sürdürürken sarı kırmızılı ekipten flaş bir açıklama geldi. Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, GS TV'de yaptığı açıklamada "Falcao, Diego Costa, Aboubakar ve Nainggolan ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı. GS TV'ye konuşan Şaş, "O kadar çok yazılıyor ki bazen biz de gülüyoruz. Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan... Galatasaray'ın hiç ilgilenmediği futbolcuları medyadan duyuyoruz." ifadelerini kullanarak bir çok yıldız oyuncuyu yalanladı. Sarı kırmızılı ekibin transfer gündemine dair son gelişmeleri Ana Haber'e telefonla bağlanan A Spor yorumusu Savaş Çorlu aktardı.

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07 Temmuz 2019 , Pazar
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