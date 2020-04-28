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Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı mı? Volkan Demir açıkladı

Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin Hırvat antrenör Nenad Bjelica ile el sıkıştığı iddia edilmişti. A Spor yorumcusu Volkan Demir, Bjelica transferinde son durumu açıkladı.

Volkan Demir'in açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe yüzyüze gerçekleştirmedi ancak aracılar vasıtasıyla ulaşıldı. İstenilenler söylendi, hocanın beklentileri alındı. Olumsuz bir durum yok, gayet olumlu bir görüşme gerçekleşti. Ama yüzyüze bir görüşme ve kesinleşen bir durum yok ortada. Şu anda uçuş kısıtlaması mevcut bu yüzden bu durum gerçekleşemiyor. 15 Mayıs'ta uluslararası uçuş konusunda kurallar gevşetilirse Fenerbahçe bu rotada adımını atıp Nenad Bjelica transferini bitirebilir durum o seviyede."

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28 Nisan 2020 , Salı
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