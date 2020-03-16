Fenerbahçe 25 Ocak'tan beri kazanamıyor
Süper Lig'de son 7 maçında galip gelemeyen Fenerbahçe, son 17 yılın en uzun kazanamama serisine imza attı. Sarı-lacivertliler son galibiyetini 25 Ocak'ta Başakşehir'e karşı almıştı.
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