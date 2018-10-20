F.Bahçeli futbolcudan flaş sözler: "Bizim takımdan bir halt olmaz "
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    F.Bahçeli futbolcudan flaş sözler: "Bizim takımdan bir halt olmaz "

    A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol,"Fenerbahçe'de oynayan yerli bir oyuncunun bana 'bizim takımdan hiçbir şey olmaz, kötü bir katımız, kalitesi kalibresi düşük bir takımız' dediğini ben daha önce Artı Futbol'da söylemiştim." ifadelerini kullandı.

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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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