Erman Toroğlu: Zavallı bir Fenerbahçe izliyorum
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, “ Akhisarspor Fenerbahçe'ye göre daha şahsiyetli oynadı Galatasaray karşısında. Fenerbahçe’nin ilk yarıdaki oyunu için bir tek kelime söyleyebilirim. Fenerbahçe düşme hattından çok zor çıkar. Ben daha farklı bir Fenerbahçe bekledim. Fenerbahçe için tek kelime söyleyebilirim. Zavallı Fenerbahçe. Zavallı bir Fenerbahçe izliyorum" ifadelerini kullandı.
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