Emre Bol: Muslera sadece top kurtarmıyor Fatih Terim'i de kurtarıyor
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Muslera sadece top kurtarmıyor, Fatih Terim'i de kurtarıyor." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Terim onayı verdi! İşte Cimbom'un yeni golcüsü
- Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı
- Galatasaray'ın ilk transferini duyurdular! İşte ödenecek ücret
- Galatasaray'ın peşinde olduğu Shaqiri'den transfer açıklaması!
- Trabzonspor gözünü Galatasaray’ın eski yıldızına dikti! Devre arası geliyor...
- Galatasaray yeni bir sayfa peşinde! İşte Trabzon maçı 11'i
- Terim'in yeni prensi için flaş yorum! "Emin Bayram 100 milyon euro"
- Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.