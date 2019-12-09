Canlı yayında açıkladı! Galatasaray transferi bitirmeye yakın
Galatasaray'da devre arasına 3 hafta kala flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi'ye transfer teklifinde bulundu. Leipzig'e kiralık olarak teklifini sunan sarı-kırmızılılar transferde beklemeye geçti.
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