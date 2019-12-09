"Rakipler biliyor ki Galatasaray izin verirse onlar şampiyon olabiliyor"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Rakipler biliyor ki, Galatasaray izin verirse onlar şampiyon olabiliyor." ifadelerini kullandı.
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