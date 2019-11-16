Dota 2 haftanın en güzel hareketleri
Enigma'dan oyun çeviren Kara Delik, Tidehunter'dan tüm rakip takımı etkisiz hale getiren Ravage, Pudge'den 'yok artık' dedirten Hook... İşte dünyanın en çok anlık oyuncusuna sahip rekabetçi oyunlarından Dota 2'de haftanın en güzel hareketleri, en kusursuz ulti'leri ve en dikkat çeken kaçışları...
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