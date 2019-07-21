Çin'den Jailson'a dev teklif!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Genç yıldız adayı Eljif Elmas'ı Napoli'ye satan sarı-lacivertlilere bir teklif de Çin'den geldi. Shanghai Sıpg takımı Jailson'a 8 milyon euroluk teklifte bulundu.
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