Bir spor şehri Trabzon
Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev maç öncesi Trabzon'a giderek izlenimlerini aktaran A Spor ekibi, halkın nabzını tuttu.
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