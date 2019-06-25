Beşiktaş'tan transfer bombası! | Video haber
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
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