Mangala Beşiktaş'ın gündeminde | Video haber
Savunmada Vida'ya iyi bir partner arayan Beşiktaş, Manchester City'nin stoperi Mangala'yı listesine aldı.
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