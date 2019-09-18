"Ali Koç'un hedefi Fatih Terim'i tahrik etmek"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Club Brugge - Galatasaray maçının ardından A Spor canlı yayınına bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu.
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