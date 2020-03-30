2020 Tokya Olimpiyatları'nın yeni tarihi belli oldu
Corona virüsü salgını nedeniyle 1 yıl erteleme kararı alınan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği yeni tarih açıklandı. Buna göre olimpiyatlar, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.
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