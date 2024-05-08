Naz Aydemir Akyol Eczacıbaşı Dynavit'le yeni sözleşme imzaladı!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'la yeni sözleşme imzaladı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kıymetli pasörümüzle önümüzdeki sezonda da birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Naz'ın tecrübesine güveniyor, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.
Eczacıbaşı Dynavit'in altyapısından yetişen Naz Aydemir Akyol, 2004-2009 yılları arasında ve geride kalan sezon turuncu-beyazlı formayı giymişti.
Naz Aydemir Akyol is still a 𝑇𝑖𝑔𝑒𝑟! 🐅 Ailemizin değerli oyuncusu Naz, yeni sezonda evinde mücadele etmeye devam edecek! 🧡#SonunaKadar#AllTheWay pic.twitter.com/QEXI83lU1c— Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) May 8, 2024