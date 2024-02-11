VakıfBank 3-1 Çukurova Belediyespor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Carutasu, Busa (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Thompson, Bahar Akbay)
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Ezgi Uludağ, Berra Eren, Leyva)
Setler: 25-19, 23-25, 25-23, 25-17
Süre: 108 dakika (27, 29, 27, 25)