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Derbi Fenerbahçe'nin

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası derbiye sahne oldu. Lider Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos'a konuk oldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti büyük bir çekişmeyle geçti. Sarı-lacivertliler, zorlansa da ilk seti 24-26 kazanmayı başardı. Fenerbahçe ikinci seti de 21-25 önde bitirdi. Son sette rakibinin direncini kıran F.Bahçe, seti 16-25 maçı da 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 9. sırada bulunuyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Derbi Fenerbahçe'nin
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası derbiye sahne oldu. Lider Fenerbahçe Opet, Beşiktaş Ayos'a konuk oldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti büyük bir çekişmeyle geçti. Sarı-lacivertliler, zorlansa da ilk seti 24-26 kazanmayı başardı. Fenerbahçe ikinci seti de 21-25 önde bitirdi. Son sette rakibinin direncini kıran F.Bahçe, seti 16-25 maçı da 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 9. sırada bulunuyor.
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