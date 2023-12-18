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Şampiyon Eczacıbaşı

Nefes kesen maçta VakıfBank’ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit 7 yıllık özlemi sonlandırdı. 3. kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Şampiyon Eczacıbaşı

Türk voleybolu bir kez daha dünyanın zirvesinde... Bu kez Çin'de düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupa ülkemize geldi. Türk derbisine olan dev finalde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk seti 25-19 kaybeden turuncu-beyazlılar, ardından üst üste iki seti de 25-23'lük skorlarla geçerek durumu 2-1'e getirmeyi başardı. Oldukça çekişmeli geçen dördüncü setin kazananı ise 25- 23'le VakıfBank oldu. Mücadelenin final setinde Eczacıbaşı Dynavit, rakibine göre hücumda daha etkili bir performans gösterdi. Boskovic'in şov yaptığı final setini 15-9; mücadeleyi de 3-2 kazanarak dünyanın en büyüğü oldu. Organizasyondaki son şampiyonluğunu 2016'da yaşayan turuncu-beyazlılar, tarihinde üçüncü kez bu tarihi başarıya ulaşmış oldu.

EN İYİSİ BOSKOVIC

Eczacıbaşı Dynavit'in şampiyonluğunda öne çıkan oyuncu Tijana Boskovic oldu. Dün de fırtına gibi esen Sırp yıldız, 27 sayıyla muhteşem zaferin mimarı oldu. Organizasyonu 90 sayıyla tamamlayan Boskovic, 'Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP)' ödünülün sahibi oldu. Vakfıbank'tan Gabi Guimares ile Zehra Güneş ve Eczacıbaşı'ndan Elif Şahin de rüya takıma seçildi.

BAKAN BAK KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile dünya 2'ncisi olan VakıfBank'ı tebrik etti. Kutlama mesajında, "İki güzide kulübümüz Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank'ı elde ettikleri tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

TİANJIN ÜÇÜNCÜ OLDU

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Çin ekibi Tianjin Bohai Bank, Brezilya temsilcisi Dentil Praia'yı 3-1 mağlup etti. Tianjin bu zaferle dünya 3.'sü oldu.

İkinci finali kaybetti

Geçen sezon finalde İmoco'ya kaybeden VakıfBank, yine hüsran yaşadı.Sarı-siyahlılar, üst üste 2'nci finalinden de yenilgiyle ayrıldı. 7. kez finalde mücadele eden VakıfBank'ın yine de 4 şampiyonluğu bulunuyor.

CEV CUP'IN RÖVANŞINI DA ALDI

Dünya şampiyonluğuna uzanan Eczacıbaşı Dynavit, geçen sezon CEV Cup finalinde rakibine 3-1 mağlup olmuştu. Avrupa ikincisi olarak Dünya Kulüpler Şampiyonası'na gelen turuncubeyazlılar, rövanşı Çin'de aldı. Türkiye'ye böylece toplamda 8'inci dünya şampiyonluğunu yaşattı.

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